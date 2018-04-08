"الإسكان" السعودية تواصل تسليم آلاف الوحدات السكنية

تواصل وزارة #الإسكان_السعودية تسليم وحداتها السكنية في عدد من محافظات المملكة، وفي إطار برنامج سكني تقوم الوزارة بالإعلان شهريا عن دفعة جديدة للبرنامج، حيث تستهدف تخصيص 300 ألف منتج سكني هذا العام في المرحلة الثانية من هذا البرنامج.

وقد سملت الوزارة نحو 4 آلاف وحدة سكنية من مشاريع الفلل الجاهزة التابعة لها في محافظات القنفذة، والمبرز، وبيش، ورماح، وثادق ضمن #برنامج_سكني والذي أعلن مؤخرًا عن اكتمال حجز 70%، من الوحدات الجاهزة التي خُصصت للمواطنين ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

وبالتزامن مع تسليم الوحدات السكنية الجاهزة يتم استكمال إجراءات الحجز والمعاينة في عددٍ من المشاريع التي تمّ إطلاقها في عدد من المدن، شملت الرياض والدمام والخبر، والأحساء والجوف، وينبع، وعرعر والدوادمي، والخرمة، بإجمالي يتجاوز 9 آلاف وحدة سكنية بأسعار تتراوح أسعارها بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، وبمساحات وتصاميم متنوعة لتلبية احتياجيات المواطنين المختلفة.

وفي إطار برنامج سكني تم الإعلان في شهر مارس الماضي عن الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج بإجمالي يقارب 22 ألف منتج سكني تتوزع بين وحدات سكنية جاهزة (8,080) وأراضي سكنية (5347) وقروض عقارية (8300)، وبذلك يرتقع إجمالي المنتجات السكنية العقارية التي أعلنت عنها الوزارة خلال المرحلة الأولى وحتى الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية نحو 345 ألف منتج.