مساحات ضخمة لتطوير المساكن السعودية عبر القطاع الخاص

تبلغ مساحات المخططات السكنية التي تم اعتمادها من خلال مركز جديد لخدمات المطورين في السعودية، نحو 85 مليون متر مربع، أي ما يعادل مدينة بحجم بيروت، وكان متوسط المدة لاعتماد المخطط الواحد 15 يوما.

وقد طرأ تغيير أساسي في قطاع الإسكان السعودي، مع انتقال الدور الرئيسي في عمليات التطوير والبناء من وزارة الإسكان إلى القطاع الخاص بهدف ضخ ما يكفي من المعروض في السوق لخفض الأسعار، وفتح المنافسة وتحسين جودة المنتج الإسكاني، وتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين.

ومع فتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص، بادرت وزارة الإسكان إلى إنشاء مركز "إتمام" لتسهيل خدمات المطورين، وذلك بهدف توفير بيئة جاذبة للمطورين، والتشجيع على ضخ الاستثمارات في القطاع السكني.

ويضم مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" 12 جهة حكومية، ويتمثل دوره بتسريع استخراج التراخيص للمطورين، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما، بعد أن كانت تستغرق 5 سنوات أحيانا.

واستقبل مركز إتمام استقبل حتى الآن طلبات لاعتماد 89 مخططا سكنيا، بمساحات إجمالية تقارب 120 مليون متر مربع، وقد تم اعتماد76 مخططا منها بمساحة تزيد على85 مليون متر مربع، وتمت هذه الاعتمادات في وقت قياسي لا يتجاوز 15 يوما في المتوسط.

وستؤدي هذه المخططات إلى إضافة 200 ألف وحدة سكنية، أي أنها تكفي لإسكان مليون مواطن خلال سنوات قليلة، وهو ما يحوّل الخطط الإسكانية إلى إنجاز ملموس، يسهم في حل أزمة السكن ورفع نسبة التملك لدى المواطنين.

ويسير اعتماد المخططات بالتوازي مع استمرار وزارة الإسكان بتسليم الوحدات في مختلف مناطق المملكة. ويُنتظر أن تتسارع وتيرة التسليم في العامين المقبلين عندما تبدأ المشاريع الجديدة بالاكتمال.