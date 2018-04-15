إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج "سكني" للعام 2018

أطلقت وزارة الإسكان السعودية، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، الدفعة الرابعة من برنامج #سكني للعام الحالي، وبإجمالي يصل إلى نحو 22 ألفاً و800 منتج سكني وتمويلي.

تأتي هذه الدفعة ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الحالي، والبالغة 800 ألف منتج. علماً أن مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الأربعة الأولى نحو 84 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأكّدت #وزارة_الإسكان استمرارها في تسليم الوحدات السكنية في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى الاستمرار بإطلاق معارض الحجز لعدد من مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وتشمل الدفعة الجديدة من برنامج "سكني" تخصيص حوالي 7700 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إضافة إلى 5900 أرض مجانية موزعة على تسع مناطق، منها 1800 أرض في الرياض.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، كما تضمنت الدفعة أيضاً توزيع 5800 قطعة أرض سكنية مطورة في تسع مناطق.