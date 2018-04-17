إنشاء إدارة جديدة للدراسات والرصد الإسكاني بالسعودية

قرر مجلس الوزراء في السعودية إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني.

وستكون هذه الإدارة هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة.

وتهدف الإدارة الجديدة لرصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار.