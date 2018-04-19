في هذه المنصة..معلومات شاملة عن مشاريع الإسكان السعودية

أطلقت #وزارة_الإسكان_السعودية منصة تفاعلية، تضم قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن المشاريع السكنية المتاحة للمستفيدين من الدعم الإسكاني في مختلف مناطق المملكة.

إذ حين يتعلق الأمر بما أنجزته السياسات الإسكانية الجديدة في السعودية، هناك طريقة لإثبات أن المشاريع ليست حبرا على ورق.

المنصة التفاعلية الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، تأتي في إطار تعزيز الشفافية في #القطاع_الإسكاني ، بحيث تحوي جميع المشاريع السكنية في مختلف المناطق، مع تفاصيل محددة عنها.

في هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية سيف السويلم ارتفاع نسبة التملك في السعودية من 47% إلى 50% في 3 سنوات.

وتوفر هذه المنصة قاعدة بيانات ومعلومات، تتيح معرفة التطورات في سوق الإسكان، ومدى التقدم الذي تم إحرازه في طرح المشاريع وتسويقها وتطويرها.

ولدخول هذه المنصة، يشترط في المشروع أن يكون ضمن قوائم #صندوق_التنمية_العقارية أو وزارة الإسكان، لامتلاك البيت الأول.

ويبدو أن وزارة الإسكان تسعى من خلال منصتها التفاعلية إلى إثبات أن إتاحة تملك السكن للأسرة السعودية يسلك طريقاً إيجابياً،

خصوصا وأن البيانات الأخيرة تظهر ارتفاع نسبة التملك من سبعة وأربعين في المئة قبل ثلاث سنوات إلى 50%، حالياً، إثر البرامج والإجراءات التي تم إطلاقها في العامين الماضيين، ومن أهمها الشراكة مع القطاع الخاص.

وتطمح وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين إلى 60% بحلول العام 2020، وهو هدف يبدو ممكن التحقيق، بالنظر إلى تسارع وتيرة تسليم الوحدات للمستفدين.