تعرف على مبادرات "الإسكان" لتنظيم القطاع العقاري في السعودية

برزت في الفترة الأخيرة مبادرات عديدة لتنظيم #القطاع_العقاري في #السعودية، على رأسها برنامج #إيجار الهادف إلى تنظيم قطاع الإيجارات السكنية، والتخلص من العشوائية والنزاعات المنتشرة فيه. وذلك بالتوازي مع استمرار #وزارة_الاسكان بتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من الدعم الإسكاني في مختلف المناطق السعودية.

ويمكن برنامج "إيجار"المستأجر والمؤجر من توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إيجار الإلكترونية، وهو ما يوفر عدداً من المزايا، على رأسها إمكانية الفصل في أي نزاع بينهما، وذلك عبر التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ وهو الإجراء الذي تم إنجازه بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل، إضافة إلى المزايا الأخرى التي يوفرها البرنامج مثل السداد الإلكتروني، وإمكانية تقديم خدمات تقسيط الإيجار.

ولتعزيز الشفافية في قطاع الوساطة العقارية، تم إطلاق تطبيق إلكتروني يوفر قاعدة بيانات كاملة عن الوسطاء المعتمدين في شبكة "إيجار" مع إمكانية التبليغ عن مخالفات منشآت الوساطة العقارية.

وقد بدأ اعتماد عقد "إيجار" الموحد، وإطلاق الشبكة الإلكترونية وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية وتسجيل واعتماد تلك المنشآت في مناطق المملكة، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني، والربط مع منصة "أبشر" لاعتماد عقد الإيجار، وهو ما يمثل أول ربط من نوعه مع جهة خارج منظومة وزارة الداخلية.