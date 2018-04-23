"الإسكان" السعودية توقع مع 30 مطورا لضخ وحدات بالسوق

افتتح وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس الأحد، معرض #ريستاتكس_الرياض العقاري، الذي ينعقد خلال الفترة من 22 وحتى 25 من أبريل الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بعاصمة المملكة، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وأكد أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

ونوّه وزير الإسكان إلى أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما أنها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة .

وقال أيضاً إن الشراكة مع القطاع الخاص تشكّل أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة في سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، لافتا إلى أنه تم خلال برنامج #سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017، تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، كما تم الإعلان عن مستهدف العام الجاري بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

وبين أن الوزارة وقّعت حتى الآن مع أكثر من 30 مطوراً عقارياً مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.

ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد برامج تحقيق #رؤية_المملكة_2030، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، مشيراً إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وتنطلق اليوم الاثنين الجلسات والورش المصاحبة لمعرض "ريستاتكس" والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل استعراض محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك لخطة عمل الهيئة بمشاركة المعهد العقاري السعودي، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان "المؤشر العقاري" بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء، وأخرى عن قطاع التجزئة العقاري، كما تتضمن ورش العمل المصاحبة للمعرض استعراضاً لعدد من برامج ومبادرات وزارة الإسكان كرسوم الأراضي، وفرز الوحدات وإتمام، وبرنامج إيجار، وتختتم ورش العمل بمشاركة الصندوق العقاري عن "التمويل العقاري".