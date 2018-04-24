ارتفاع نسبة تملك المنازل في السعودية إلى 50%.. والسبب؟

ارتفعت نسبة تملك المنازل في #السعودية إلى 50%، وهي في تصاعد مستمر.

وذلك يعود إلى حد كبير إلى برامج #وزارة_الإسكان_السعودية وصندوق التنمية العقارية التي ساهمت في زيادة حجم وسهولة التمويل العقاري المقدم للمواطنين، حيث سجل العام الماضي أقوى نمو منذ 10 سنوات.

لذا فإن السعودية تشهد نشاطا قويا للتمويل السكني، في ظل الحراك الإيجابي الذي أحدثته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والبرامج والمنتجات التي دخلت السوق في الفترة الماضية، إلى جانب تعجيل فترة الإقراض للمواطنين بحسب ما أكد مدير قطاع تمويل الأفراد في بنك البلاد بندر الغامدي .

آخر المؤشرات تتمثل بالقفزة الكبيرة التي سجلها عدد القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات التمويل في مارس الماضي بنسبة 45% ، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ومنحت البنوك 3716 قرضا جديدا، بقيمة تقارب 2.4 مليار ريال، بزيادة نصف مليار ريال عن الشهر السابق.

ويعد حجم التمويلات السكنية في شهر مارس الأعلى خلال شهر واحد منذ نوفمبر عام 2014.

يعد النشاط القوي للتمويل إشارة إضافية إلى أن المملكة بدأت تتجاوز أزمة السكن. فنسبة التملك ارتفعت إلى 50% وهي في تصاعد مستمر، والتمويل العقاري سجل العام الماضي أقوى نمو منذ عشر سنوات.

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة دويتشيه الخليج للتمويل سليمان الزبن نوه بأن لتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة أثراً على السوق في البداية، ولكن سرعان ما تغير الأمر مع صدور بعض القرارات ، الأمر الذي انعكس إيجابا على ديناميكية السوق وعلى المبيعات في فبراير ومارس وسيظهر الأثر بشكل أكبر خلال شهر أبريل الجاري.

ولعل أحد أهم العوامل المساهمة في هذا التغيير، هو تغيير نظام صندوق التنمية العقارية، والذي سمح له بمضاعفة أعداد المواطنين الذين يخدمهم سنويا بما يقارب 10 أضعاف. فبعد أن خدم 860 ألف مواطن منذ تأسيسه قبل أربعين سنة، سيتمكن الصندوق من تقديم القروض لعدد مماثل خلال سنوات قليلة.