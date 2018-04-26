"هيئة العقار" السعودية تطلق خطة عمل على 5 محاور.. ما هي؟

بالتوازي مع السياسات الإسكانية التي تهدف إلى تعزيز المعروض وتوفير التمويل وخفض الأسعار، تشهد #السعودية ورشة غير مسبوقة لتنظيم السوق العقاري، تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي تم تأسيسها حديثا بقرار من مجلس الوزراء.

وأسندت مهام عديدة إلى الهيئة العامة للعقار التي تم تأسيسها حديثا، من أبرزها اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة في القطاع العقاري، وتنظيم الأنشطة العقارية، وبناء ومراقبة المؤشرات العقارية.

وخلال الأسبوع الجاري، أطلقت #الهيئة_العامة_للعقار خطة عملها التي تتوزع على 5 محاور:

- أولها بناء شفافية السوق من خلال إطلاق مؤشرات لمراقبة أسعار بيع العقارات والإيجارات ونسب الإشغال والإنشاءات الجديدة واستخدامات الأراضي وغيرها.

- وفي محور آخر، تعمل الهيئة الجديدة على تعزيز قدرات القطاع العقاري، من خلال ذراعها الأكاديمية، المعهد العقاري السعودي.

- كما تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار العقاري.



- وخدمة الشركاء من خلال فض المنازعات ووضع قواعد التسويق والمبيعات وحملات التوعية.

- وأخيرا، تنفيذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام.

وفي هذا السياق، يوضح محافظ الهيئة العامة للعقار في السعودية عصام المبارك في مقابلة مع "العربية" أن الهيئة هي حديثة النشأة، وتقوم بدور مهم في تطوير وتحسين بيئة القطاع العقاري في المملكة، بهدف جعل السوق العقارية أكثر جذبا وديناميكية.

وبنت الهيئة مسارات عملها على قاعدة أساسية هي "التسجيل العيني للعقار"، والذي يقوم بحفظ الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة، ووصف العقار وموقعه ومساحته وطبيعته والحقوق التي له والالتزامات التي عليه.

وأطلقت الهيئة مبادرتين تتمثلان بإنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية والمكتب الفني للقضايا العقارية.