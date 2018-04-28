السعودية.. معارض لتسهيل إجراءات القروض العقارية

انطلقت في مدينة تبوك السعودية، فعاليات معرض صندوق التنمية العقاري بعنوان "قرضك العقاري صار أسهل"، التي تهدف إلى التعريف ببرامج الصندوق التمويلية، وذلك بمركز الحكير التجاري وتستمر لمدة 3 أيام.

ويقدم الصندوق من خلال هذه الفعاليات شرحاً عن منتجاته وطريقة التمويل المباشر وغير المباشر والقروض طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 10 سنوات وقصيرة الأجل من سنة إلى سنتين ونسبة التمويل الذي تصل إلى 100% من الصندوق.

كما استعرض الصندوق من خلال المعرض الفرص التمويلية، وطريقة طلب هذه القروض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.