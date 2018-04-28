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السعودية.. معارض لتسهيل إجراءات القروض العقارية

المصدر: تبوك - واس
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انطلقت في مدينة تبوك السعودية، فعاليات معرض صندوق التنمية العقاري بعنوان "قرضك العقاري صار أسهل"، التي تهدف إلى التعريف ببرامج الصندوق التمويلية، وذلك بمركز الحكير التجاري وتستمر لمدة 3 أيام.

ويقدم الصندوق من خلال هذه الفعاليات شرحاً عن منتجاته وطريقة التمويل المباشر وغير المباشر والقروض طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 10 سنوات وقصيرة الأجل من سنة إلى سنتين ونسبة التمويل الذي تصل إلى 100% من الصندوق.

كما استعرض الصندوق من خلال المعرض الفرص التمويلية، وطريقة طلب هذه القروض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.

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