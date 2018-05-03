بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية في 6 مشاريع بالسعودية

بدأت وزارة #الإسكان_السعودية إجراءات الحجز لـ 15 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى بالمملكة، ضمن 6 مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقد انتقلت هذه المشاريع من مرحلة #التخصيص إلى مرحلة إجراءات الحجز، لتصبح في متناول المستفيدين فعلاً.

المختلف هذه المرة أن جميع هذه المشاريع تقع في المدن الكبرى: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ما يعطي إشارة إلى تحقق الوعد الحكومي بإمكانية توفير مساكن للمواطنين في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، بأسعار لم تكن في المتناول قبل ثلاث سنوات، ضمن هوامش تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال.

ما قلب المعادلة هو فتح المنافسة أمام المطورين من القطاع الخاص، ليصبح المواطن في قلب معادلة الاختيار، وهو ما أتاح خفض الأسعار وضخ 100 ألف وحدة سكنية خلال فترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، في حين أن وزارة الإسكان كانت تحتاج لـ 7 سنوات لضخ 10 آلاف وحدة لو أنها استمرت في التطوير بنفسها.

هذه التغيرات في السوق الإسكاني قد تصبح ملموسة بشكل أوضح خلال العامين المقبلين، مع توالي إنجاز مشاريع البيع على الخارطة، ودخولها فعليا إلى المعروض السكني.