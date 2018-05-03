تحالفات عقارية سعودية أجنبية في مشاريع سكنية ضخمة

فتحت وزارة الإسكان السعودية المجال أمام المطورين الأجانب للدخول إلى #السوق_السعودية، بهدف تنشيط التعاون مع القطاع الخاص وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وتماشيا مع توجه السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يتوافق مع #رؤية_2030 ، بدأت وزارة الإسكان منذ العام الماضي بإشراك شركات التطوير العقاري المحلية في المشاريع السكنية بما يساهم في تلبية الطلب واستحداث تقنيات البناء.

وبعد عام ونصف من الشراكات المحلية، تقوم وزارة الإسكان الآن بفتح المجال أمام المطورين الأجانب للدخول إلى السوق السعودية بنظام التحالف مع الشركات العالمية، أولها مع شركة التحالف العقاري وهي شراكة بين كبريات شركات التطوير الأميركية "كيه هوفنانيان هومز" K. Hovnanian Homes" المدرجة في بورصة نيويورك ومجموعة حمد بن #محمد_بن_سعيدان_للاستثمار_العقاري .

وسيكون إشراق ليفينج المشروع الأول الذي يتم بالتعاون مع شركة أجنبية في مدينة الرياض.

وسيشمل أكثر من 2200 وحدة سكنية ضمن النطاق السعري المستهدف من وزارة الإسكان، بحيث يكون متاحا لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين.

وقد تم حجز الوحدات ضمن المرحلة الأولى بالكامل خلال أسبوع فقط، وهو ما يدل على قوة الطلب على مثل هذه المشاريع. هذا وتصل ضمانات المشروع إلى 10 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن شراكات #وزارة_الإسكان_السعودية مع القطاع الخاص تسهم في تسريع وتيرة تلبية الطلب على الوحدات السكنية.

إذ تظهر الأرقام أن القطاع الخاص ساهم في ضخ نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة، في حين أن وزارة الإسكان كانت تحتاج لـ7 سنوات لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية من دون هذه الشراكات.

كذلك ساهمت هذه الشراكات في رفع نسبة التملك إلى 50% خلال العام الماضي.