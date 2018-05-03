Hovnanian: دخول الأجانب في سوق الإسكان يجلب التقنيات الحديثة

أشار روبيرت هوفمان، الرئيسي التنفيذي لشركة Hovnanian Homes، إلى أن دخول المطورين العقاريين العالميين إلى سوق الإسكان السعودية سيجلب العديد من تقنيات البناء الحديثة، بالإضافة إلى تصاميم جيدة تم تطبيقها في الخارج.

وقال في لقاء مع "العربية": "نحن نعمل مع وزارة الإسكان منذ عامين، التعاون بيننا رائع وهو منفتح جدا، فالطرفان يتعلمان من هذه التجربة. أنا أؤيد قرار وزارة الإسكان بالاستعانة بالمطورين المحليين والعالميين، ونحن نتطلع إلى المشروع الجديد إشراق ليفينغ فهو أول مشروع يتم فيه التعاون مع شركة أجنبية في مدينة الرياض".

وأضاف: "التجربة ستكون مختلفة هذه المرة عن التجارب السابقة، وذلك في طريقة البناء التي ستتبعها وزارة الإسكان. المشروع ضخم وعدد هائل من الوحدات السكنية سيتم طرحه للمواطنين".

وأوضح أن ما دفع وزارة الإسكان للشراكة مع مطورين محليين وعالميين، سيسمح لهم بالاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

وأضاف: "لن نقوم فقط بتصميم هذه الوحدات، بل سنقوم أيضاً بتسويقها وبيعها ثم بنائها ومتابعة خدماتها".

وتابع: "سوق الإسكان السعودية ستستفيد أيضا من تواجدنا وخبرتنا، فنحن لدينا خبرة في المملكة وفي الولايات المتحدة، علما أن موقعنا الرئيسي يقع في أميركا.

وهناك العديد من التقنيات الحديثة لبناء المنازل، حيث قامت شركتنا باستخدام وتجربة هذه التقنيات في العديد من مشاريعها في الولايات المتحدة، ونحن نتطلع للتعاون مع وزارة الإسكان لاستخدام هذه التقنيات الحديثة في سوق الإسكان السعودية".

وقال الرئيسي التنفيذي لشركة Hovnanian Homes أيضاً: "ستقوم شركتنا بتصميم وحدات هذا المشروع شرق الرياض، وسيكون لدينا عدد كبير من التصاميم المختلفة، من بينها تصاميم تم تطبيقها في الولايات المتحدة مثل المطابخ المفتوحة وتصميم منازل بمساحات واسعة، ونحن نرى أن سوق الإسكان السعودية ستشهد العديد من التغيرات".