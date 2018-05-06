فرز العقارات إلكترونياً يقلص مدة الإنجاز لـ5 أيام

ظهرت في سوق العقار #السعودية حلول تنظيمية جديدة كانت كفيلة بتحسين أداء القطاع العقاري، من أبرزها فرز الوحدات العقارية من خلال خدمة إلكترونية تقدمها #وزارة_الإسكان لفرز وتقسيم المباني أو المجمعات العقارية إلى وحدات متعددة.

ويتم تقديم الخدمة عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، ليحصل بعدها المستفيد على محضر فرز يخوله الحصول على صك ملكية.

ويهدف إطلاق برنامج الفرز إلى توحيد إجراءات الفرز في جميع مناطق المملكة، وحفظ حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق المشتركة ونصيب كل وحدة، إلى جانب تقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية فرز الوحدات العقارية، ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز.

ومنذ إطلاق برنامج الفرز، تم إنجاز أكثر من 1600 طلب لفرز نحو 14000 وحدة عقارية، ولم يستغرق إنجاز الطلب الواحد أكثر من خمسة أيام في المتوسط.