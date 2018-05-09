تملك السعوديين للمنازل يقفز لـ50%.. والتصاعد مستمر

ارتفعت نسبة تملك المنازل في #السعودية إلى 50%، وهي في تصاعد مستمر، وذلك يعود إلى حد كبير لبرامج #وزارة_الإسكان و #صندوق_التنمية_العقارية التي ساهمت في زيادة حجم وسهولة التمويل العقاري المقدم للمواطنين، حيث سجل العام الماضي أقوى نمو منذ 10 سنوات.

وقد شهد التمويل السكني نشاطا قويا في ظل الحراك الإيجابي الذي أحدثته وزارة #الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والبرامج والمنتجات التي دخلت السوق في الفترة الماضية.

آخر المؤشرات تتمثل بالقفزة الكبيرة التي سجلها عدد القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات التمويل في مارس الماضي بنسبة 45%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ومنحت البنوك 3716 قرضا جديدا، بقيمة تقارب 2.4 مليار ريال، بزيادة نصف مليار ريال عن الشهر السابق، ويعد حجم التمويلات السكنية في شهر مارس الأعلى خلال شهر واحد منذ نوفمبر عام 2014.

النشاط القوي للتمويل يعد إشارة إضافية إلى أن المملكة بدأت تتجاوز أزمة السكن، فنسبة التملك ارتفعت إلى 50%، وهي في تصاعد مستمر، والتمويل العقاري سجل العام الماضي أقوى نمو منذ 10 سنوات.

ولعل أحد أهم العوامل المساهمة في هذا التغيير، هو تغيير نظام صندوق التنمية العقارية، والذي سمح له بمضاعفة أعداد المواطنين الذين يخدمهم سنويا بما يقارب 10 أضعاف. فبعد ان خدم ثمانمئة وستين ألف مواطن منذ تأسيسه قبل 40 سنة، سيتمكن الصندوق من تقديم القروض لعدد مماثل خلال سنوات قليلة.