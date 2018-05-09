"الإسكان": البنوك بدأت بتمويل مشاريع البيع على الخارطة

أكد #وزير_الإسكان_السعودي ماجد الحقيل أن البنوك بدأت بتقديم التمويل لمشاريع برنامج البيع على الخارطة (وافي)، الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع المطورين من القطاع الخاص.

وأشار الحقيل، خلال افتتاح منتدى مشروعات البيع على الخارطة " #وافيكس " في الرياض أمس، إلى أن أياً من البنوك لم يكن يقدم تمويلا لبرنامج البيع على الخارطة، ولذلك كان البرنامج قبل شهر من الآن يعاني لكنها باتت الآن تقدم هذه الخدمة وبشكل كامل.

ودشن الحقيل تطبيقا إلكترونيا للمطورين والمشترين، ضمن برنامج (وافي)، ويتيح تقديم البلاغات عن أية مخالفة لمشاريع #البيع_على_الخارطة في أي من مراحل البيع أو التسويق أو العرض.

من جهته، قال الأمين العام للجنة البيع على الخارطة "وافي" محمد الغزواني، في لقاء مع العربية على هامش معرض وافيكس في الرياض، إن المعرض يشتمل على عرض مشاريع البيع على الخارطة إضافة إلى ورش عمل تعريفية ، فضلا عن استقطاب تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال.

وأوضح أن المشاريع يتم إنجازها وفقا للمعايير المتفق عليها، وباستخدام التدفقات النقدية التي يودعها المشترون.