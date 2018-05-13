"الإسكان" تطلق مشروعاً لتوفير 6900 وحدة سكنية في جدة

سلكت السياسات التي حملها #برنامج_الإسكان السعودي طريقها إلى التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، والتي قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنها كفيلة بأن "تبتلع" مسألة السكن إلى الأبد.

وتقضي إحدى تلك السياسات المتعلقة بدعم المعروض، بتوفير الوحدات السكنية بأسعار معقولة من خلال #برنامج_سكني. ويبدو أن تركيزاً خاصاً ينصب على مدينة #جدة في هذا الإطار. فوزارة الإسكان أطلقت أخيراً مشروعاً ضخماً بالتعاون مع تحالف سعودي صيني لتوفير 6900 وحدة سكنية في المدينة.

ويقام مشروع "تلال الغروب" على مساحة تقارب المليون متر مربع، ويضم 13 منطقة سكنية مع مساحة في منتصف كل منطقة تحوي الحدائق والمرافق العامة.

ويقارب الطلب على السكن في منطقة مكة المكرمة، التي تقع جدة في نطاقها، 240 ألف أسرة، وقد بدأت عشرات الآلاف من هذه الأسر تجد طريقها للتحول من الإيجار إلى التملك.