"الإسكان" توقع اتفاقيات لتعزيز الاستدامة في منتدى خاص

وقعت وزارة الإسكان السعودية عدداً من الاتفاقيات لتعزيز الاستدامة وضمان الجودة، على هامش #منتدى_المساكن_المستدامة، الذي افتتحه وزير الإسكان ماجد الحقيل.

ومن خلال "برنامج استدامة" وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تهدف من خلالها إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

كما وقعت اتفاقية مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تهدف إلى التكامل في تطبيق الكود في المشاريع التي يشرف عليها برنامج استدامة في القطاع السكني، إضافة إلى تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وفقاً لكود البناء السعودي وإبداء الملاحظات والمرئيات للجنة الوطنية لتقوم بتطوير محتوى الكود.

من جهة أخرى، وقعت الوزارة اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، تهدف إلى التكامل في المنصة الإلكترونية وتطبيق "برنامج استدامة" لمتابعة سير وجودة مشاريع البناء الذاتي لمستفيدي القرض المدعوم في الصندوق، إضافة إلى التكامل في تأهيل الكادر الهندسي للصندوق كفاحصين معتمدين بالبرنامج.

كما تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف من خلالها إلى استحداث وإيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية، وتأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق بالبرنامج كفاحصين معتمدين في ضمان الجودة والاستدامة، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية مختلفة تتناسب مع مؤهلات الملتحقين في البرنامج.

ووقعت الوزارة أيضاً اتفاقية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، للعمل والتنسيق المشترك في مجالات إمدادات الغاز وما يتعلق بذلك للأحياء السكنية المرتبطة بمشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى العمل المشترك لتقديم أفضل الطرق الفنية والممارسات لتوصيلات الشبكة الداخلية للغاز في الوحدات السكنية في المشاريع المرتبطة بالوزارة.

كما تم توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمهندسين، بهدف التكامل في تحقيق ونشر ثقافة الأبنية الخضراء واستدامة المباني وما يتعلق بترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج للتدريب والتأهيل بهدف تأهيلهم وانخراطهم في متابعة سير وجودة مشاريع البناء للقطاع السكني.

وهناك اتفاقية أخرى وقعت مع الهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى التكامل في تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون في عمل العقود النموذجية الموحدة، والمشاركة المستمرة للمعايير الفنية اللازمة في عمليات البناء بهدف التطوير والتكامل.

يذكر أن المنتدى سيشهد استعراضاً لعدد من التجارب الناجحة في مجال تعزيز الاستدامة وضمان الجودة أبرزها التجربة الماليزية، وتجربة الاستدامة في المملكة المتحدة، كما سيتضمّن عدداً من الجلسات التي يشارك فيها خبراء ومتخصصين محليين ودوليين من جامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المدن الاقتصادية، وجامعة سنغافورة وغيرها.