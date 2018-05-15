طرح أكثر من 21 ألف منتج ضمن الدفعة الخامسة من "سكني"

أعلنت #وزارة_الإسكان_السعودية اليوم ، عن طرح 21,612 منتجا سكنيا تمثل الدفعة الخامسة لبرنامج سكني، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف منتج، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى 105174 خياراً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين في جدة، تفاصيل الدفعة الخامسة والتوزيع الجغرافي لها، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279، والمنطقة الشرقية 836.

فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة 5197 أرضاً على ستة مناطق تشمل 773 أرضاً في الرياض، و749 أرضاً في منطقة القصيم، و2208 في المنطقة الشرقية، و610 في عسير، 749 في الحدود الشمالية، و108 أراض في الجوف.

كما تشمل الدفعة 8300 قرضاً عقارياً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، المدينة المنورة بـ 706، القصيم بـ724، المنطقة الشرقية بـ 1015، عسير بـ609، تبوك بـ299، حائل بـ308، الحدود الشمالية بـ234، جازان بـ169، نجران بـ311، الباحة بـ162، الجوف بـ228.

البطي: مشاريع "سكني" مستمرة لتلبية رغبات المستفيدين

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أن برنامج "سكني" مستمر في الإعلان عن معارض الحجز في مختلف مناطق المملكة وذلك لتلبية رغبات المستفيدين، مبيّناً أنه تم اليوم خلال المؤتمر الصحافي التوقيع مع 5 مطورين عقاريين لتنفيذ 4 مشاريع في منطقة مكة المكرمة، ومشروع في محافظة الجبيل.



7 مشاريع جديدة في جدة

وكشف عن أن برنامج "سكني" يستهدف العام الجاري الإعلان عن 7 مشاريع جديدة في محافظة جدة تشمل مشروعين على أراضي الوزارة في حي الأمير فواز، وشمال جدة، وخمسة مشاريع على أراضي القطاع الخاص في عدد من المواقع، توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل، والتاون هاوس، والشقق، فيما تتواصل عمليات الحجز حالياً في ستة مشاريع إسكانية في مدن الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وجدة بإجمالي يتجاوز الـ15 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن نحو 60 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" حيث تجاوز عدد الحجوزات في تلك المشاريع نحو 40 في المئة، كما أن هناك أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة تم حجز 70 في المئة منها.

وأضاف: "نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في تسليم كافة المشاريع الجاهزة التي اكتملت حجوزاتها، كما أن البرنامج لا يزال يقدم خيارات متنوعة أمام المستفيدين من خلال إطلاق معارض الحجز لمشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، حيث يتم بشكل شهري إطلاق ما لا يقل عن 5 معارض لتلك الوحدات، تتوزع في مختلف مناطق المملكة".

الصندوق العقاري حريص على تذليل المعوقات

بدوره، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي على استمرار الصندوق في تقديم خدماته للمستفيدين في قوائم الانتظار بتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لهم، مبيّناً أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين حملة تفاعلية في 14 مجمعاً تجارياً في مختلف مناطق ومدن مناطق المملكة، شهدت اقبالاً من الزوار واهتماما بالاستفادة من خدمات الصندوق.

وبيّن أن الصندوق خلال الفترة الماضية أطلق العديد من البرامج والمبادرات لتسهيل الحصول على القروض العقارية، وتملك المواطنين للسكن الملائم من بينها الإعلان عن منتج البناء الذاتي، وتقديم الدعم للمستفيدين ممن لديهم تمويل عقاري قائم، بتحويله إلى مدعوم، إضافة إلى معرفة موعد استلام القرض العقاري، وإمكانية تعجيل الحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأوضح العمودي أنه وحرصاً من الصندوق على خدمة كافة المستفيدين فقد وافق مجلس إدارته على التمديد للمواطنين الذين سبق وأن صدرت الموافقة على طلباتهم منذ 10 سنوات وأقل لمدة عام واحد تبدأ من 26 شوال المقبل.