"إعادة التمويل العقاري" تستحوذ على محفظة تمويل سكني

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية شراكة مع #البنك_الأهلي لشراء محفظة تمويل سكني.

جاء ذلك بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد الحقيل.

وتُعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وأحد البنوك المحلية، بهدف دعم المشترين الباحثين عن سكن للاستفادة بشكل أسهل من حلول التمويل السكني وتعزيز فرص التملك، وضخ سيولة مالية أكبر لإعادة تقديمها للراغبين في شراء الوحدات العقارية عن طريق البنك الأهلي.

ووُقعت الاتفاقية في مقرّ الإدارة العامة بالبنك الأهلي بجدة بين كل من نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري السعودي حامد فايز، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي، ومجموعة من كبار التنفيذيين من الجانبين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن توقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي يساعد الراغبين بشراء السكن، حيث تدعم الاتفاقية هدف الشركة بتمكين الممولين من تقديم حلول تمويل سكنية للمستفيدين بتكلفة أقل، كما أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق الثانوي للتمويل السكني وتعزز استقراره.

وشدد على أن هذه الاتفاقية تعد مثالاً حياً لإبراز الدور الذي تقوم به " #إعادة_التمويل_ العقاري" بهدف تحرير قطاع الإسكان.

وأضاف: "العلاقة مع البنك الأهلي تتجاوز كونها مجرد عملية شراء محفظة من أحد مقدمي التمويل، بل نطمح أن تكون الاتفاقية إضافة هامة وواحدة من عدة اتفاقيات شراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكن المؤسسات الممولة من تقديم حلول تمويل سكنية أكثر يسراً".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي إن اتفاقيتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتماشى مع أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لعام 2018، وذلك بجعل البنك الأهلي شريك التمويل السكني المفضل عبر دعم مبادرات الإسكان الوطنية، كما أن عملية الاستحواذ على محفظة التمويل السكني من طرف "إعادة التمويل العقاري" تدعم تطور #سوق_التمويل_السكني_الثانوية في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة التي توقعها "إعادة التمويل العقاري" مع شركات ومؤسسات التمويل، وتهدف من خلالها الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إلى ضخ 3 مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل العقاري، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل.