الحقيل: ضمانات لتسليم المواطنين الوحدات في موعدها

قال #وزير_الإسكان_السعودي ماجد الحقيل إن هناك جملة من الضمانات التي تضمن تسليم الوحدات السكنية التي ينفذها المطورون العقاريون بالتعاون مع الوزارة، للمواطنين، وفق الموعد الزمني المُعلن عنه، مشيرا إلى أن هذه الضمانات ستعلن في وقتها.

جاء ذلك رداً على سؤال حول تأخر تنفيذ المشاريع في منطقة مكة المكرمة، على هامش مؤتمر عقدته الوزارة في جدة أمس مع عدد من المطورين للإعلان عن الدفعة الخامسة من برنامج سكني بإجمالي مستفيدين يتجاوز 21 ألف مستفيد.

وأضاف الوزير الحقيل، أن مشروع "السندس" في جدة سيبدأ العمل فيه بعد شهر رمضان، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أن المشاريع تبدأ كمرحلة أولى بالتسويق والتخصيص للمواطنين، فيما تبدأ المدة الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم من قبل المقاول بعد توقيع العقد بين الطرفين، لاستكمال التصاريح مع البلديات والجهات المسؤولة.

وبخصوص مشاريع الإسكان القديمة في المنطقة مثل مشروع المطار، أوضح أنه تم تحويل جميع المواطنين الموقعين مع المطورين في السابق إلى النظام الجديد "سكني" والبيع على الخريطة، وكذلك الوضع بالنسبة للمشاريع القديمة في كل مدن المملكة في الشرقية والمنطقة الجنوبية، مع بقاء تلك المشاريع قائمة وفق المُتفق عليه.

وعن طريقة التعامل مع المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتعثرين عن السداد بسبب القدرة المالية الضعيفة بعد توقيع العقود، بين أنه سيتم تحويلهم لنظام الإسكان التنموي للحصول على وحدة مجانية، كأحد الحلول، وقد تكون الوحدة في المشروع نفسه الذي اختاره المستفيد.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت عن 21.6 ألف منتج في جميع مناطق المملكة خلال دفعتها الخامسة من برنامج " #سكني " أمس في محافظة جدة، شملت 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و5197 أرضا سكنية مجانية و8300 قرض عقاري.