جدة تستأثر بنصيب الأسد من المشاريع الإسكانية هذا العام

خصصت وزارة الإسكان #السعودية نصيب الأسد من المشاريع الإسكانية هذا العام لمدينة #جدة. فمن أصل 115 ألف وحدة سيتم طرحها ضمن برنامج #سكني على مدى العام الحالي، ستنال مدينة جدة ما يقارب 50 ألف وحدة، وهو ما يعكس اهتماماً خاصاً بالمدينة في الخطط الإسكانية.

وستتوزع هذه الوحدات على سبعة مشاريع جديدة في محافظة جدة، تشمل مشروعين على أراضي الوزارة في حي الأمير فواز، وشمال جدة، وخمسة مشاريع على أراضي القطاع الخاص في عدد من المواقع.

وكان لافتاً اختيار جدة لإطلاق الدفعة الخامسة من برنامج "سكني" لهذا العام، والتوقيع على اتفاقيات مع مطورين من القطاع الخاص، لتنفيذ خمسة مشاريع سكنية، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، والتي يصل حجم الطلب فيها إلى 240 ألف أسرة.

وتأتي مشاريع الإسكان بجدة في إطار التركيز على رفع التملك في المدن الكبرى، عبر توفير الوحدات السكنية بأسعار في متناول الأسر، وفتح قنوات التمويل بالتعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك.