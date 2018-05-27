استمرار توثيق عقود الإيجار إلكترونيا ضمن شبكة "إيجار"

يتواصل توثيق عقود الإيجار إلكترونيا في السعودية، ضمن #شبكة_إيجار، التي أطلقتها وزارتا الإسكان والعدل في فبراير الماضي.

وتوفر الشبكة خيارات لسداد بدل الإيجار إلكترونيا، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بعقود موحدة ومعتمدة من وزارة العدل، وحل النزاعات سريعا من دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية.

وفي سياق متصل أعدت شبكة إيجار خطة لدعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار، يتم تمويله مما قد يخصص له في ميزانية الدولة، ومن الإعانات والهبات، والأوقاف، ومن عوائد الشبكة الإلكترونية، مع إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الدعم وفق الأحكام الصادرة من وزارة العدل من دون الحاجة لطلب الدعم.