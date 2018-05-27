الإسكان تطلق منصة لحماية المساكن ومراقبتها خلال الإنشاء

أطلقت وزارة الإسكان السعودية نظاماً جديداً لضمان الجودة وتقييم الاستدامة في المباني السكنية الجديدة.

وسيتم تطبيق هذا النظام من خلال منصة تقنية توفر آلية لفحص جودة البناء، عبر مهندسين معتمدين تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي، بحيث تربط هذه المنصة المستفيد المقبل على البناء بالمهندسين المختصين.

وقال منصور المقبل، مدير برنامج نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة في #وزارة_الإسكان إن النظام معني بتطبيق المعايير الفنية لجودة البناء واستهلاك الطاقة والمياه عبر 7 مراحل مهمة، تتضمن معايير عند استيفائها يتم إصدار شهادات ضمان الجودة في النهاية، وتقييم الاستدامة لعملية البناء.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المرحلة الأولى تشمل المستفيدين المقبلين على البناء، أما المباني الجاهزة فستكون مشمولة ابتداءً من الربع الرابع.

وأضاف أن الخدمة موجهة للمستفيدين تحت مظلة الوزارة وخارجها، وفي المرحلة الحالية هي خدمة اختيارية من مميزاتها ضمان جدودة مرتفعة للبيت وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستدامة عمر المبنى، إضافة إلى الحصول على تأمين يغطي أي مشاكل مستقبلية.