"الإسكان السعودية" توفر 338 ألف منتج سكني للمواطنين

تواصل #وزارة_الإسكان_السعودية تسليم وحداتها السكنية في عدد من محافظات المملكة، ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص 300 ألف منتج سكني هذا العام.

وتمكنت وزارة الإسكان من تسليم آلاف #الوحدات_السكنية في معظم محافظات المملكة ضمن #برنامج_سكني الذي يستهدف تخصيص 300 ألف منتج سكني هذا العام في المرحلة الثانية من هذا البرنامج.

وسلمت الوزارة آلاف #الوحدات_السكنية، ضمن 20 مشروعا للوزارة، وذلك في كل من المبرز والخبر والدوادمي وثادق وبيش وصبيا وصامطة والقنفذة والمخواة.

كما بدأت الوزارة بتسليم الوحدات في مدينة العيينة بعد شهر من حجز المشروع بالكامل.

وارتفعت وتيرة التسليم بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، إثر التحسين الذي طرأ على تقنيات البناء والإنجاز، مع الحفاظ على مستوى مرتفع للمواصفات، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وتتزامن عمليات التسليم مع توفير حلول إسكانية عديدة لتمكين المواطنين من التملك، سواء من خلال شراء الوحدات الجاهزة بتمويل منخفض التكلفة، أو الشراء على الخريطة أو البناء الذاتي، وكل ذلك بتكلفة تتناسب مع مستويات الدخل.

وتقوم الوزارة أيضا بمشاريع #سكنية بالشراكة مع #القطاع_الخاص يبلغ عددها 45 مشروعا سينتج عنها نحو 91 ألف وحدة سكنية تتنوع بين فلل وتاون هوس وشقق، وذلك في جدة وينبع والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر والأحساء وسكاكا والدمام وجازان وتبوك.

وفي إطار برنامج سكني جرى الإعلان في شهر مايو الجاري عن الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية للبرنامج، بإجمالي يتجاوز 21 ألف منتج سكني تتوزع بين وحدات سكنية جاهزة (8,115) وأراض سكنية (5197) وقروض عقارية (8300)، وبذلك يرتفع إجمالي المنتجات السكنية العقارية التي أعلنت عنها الوزارة خلال المرحلة الأولى العام الماضي وحتى الدفعة الخامسة لهذا العام نحو 388 ألف منتج، وهو ما ساهم في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 50%.