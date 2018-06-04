اكتمال حجز مشروعي المدينة المنورة ضمن برنامج "سكني"

أعلنت وزارة الإسكان السعودية اكتمال حجوزات مشروعيها في المدينة المنورة، اللذين يوفران 1171 شقة سكنية.

وأكدت الوزارة استمرار الحجوزات في بقية المشاريع المطروحة حالياً ضمن 11 موقعاً في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن مشاريع الشهر الجاري من برنامج #سكني.

كما أعلنت الوزارة عن استمرار تسليم مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" للمطورين العقاريين المؤهلين، وذلك للبدء في تنفيذها تمهيداً لتسليمها لمستفيدي برنامج "سكني" الذين استكملوا إجراءات حجزهم النهائية، وتعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال الإجراءات النظامية مع عدد من المطورين العقاريين ليصل إجمالي المشروعات التي تم بدء العمل فيها أكثر من 19 مشروعاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة، بما يمثل 42% من إجمالي المشروعات تحت الإنشاء التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية والبالغة 45 مشروعاً.

ودعت الوزارة إلى زيارة منصة "سكني" الإلكترونية التفاعلية للتعرّف على تفاصيل جميع المشاريع منذ بدء برنامج "سكني" مطلع العام 2017، من حيث المواقع والأسعار وعدد الوحدات السكنية ونوعها، والمرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى إمكانية تسجيل مواعيد لزيارة المشاريع واستكمال إجراءات الحجز النهائية في موقع المشروع.

ويمتاز مشروعا المدينة المنورة بموقعهما الاستراتيجي داخل النطاق العمراني، ووقوعهما على بعد 7 كيلومترات فقط من المسجد النبوي، كما تتكامل في المشروع أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة وغيرها، إلى جانب توفر مواقع مخصصة لعدد من المرافق الخدمية في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة سكنية متكاملة تخدم جميع المستفيدين.

ويواصل برنامج "سكني" خلال الفترة المقبلة ضخ المزيد من المشروعات على مستوى المدينة المنورة، لتلبية الطلب على الدعم السكني فيها، حيث ينتظر الإعلان عن مشاريع أخرى خلال العام الجاري تشمل آلاف الوحدات السكنية بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت أخيراً بدء إجراءات الحجز في 7 مشاريع سكنية جديدة توفر 13 ألف وحدة سكنية في خمسة مدن، حيث تتوزع في مدينة الرياض 3 مشاريع، ومشروع واحد في كلٍ من جدة، والدمام، والخبر، وينبع. وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه المشاريع 3,7 مليون متر مربع، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني"، ولتلبية احتياجاتهم في مناطق المملكة كافة بما فيها المدن ذات الكثافة السكانية العالية.