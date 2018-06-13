السعودية.. أكثر من 400 ألف وحدة سكنية في 2017

أظهرت الأرقام الصادرة اليوم عن النشرة الدورية من #وزارة_الإسكان_السعودية أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة في سوق الإسكان خلال عام 2017 بلغ 401285 وحدة.

وأوضحت النشرة الإسكانية أن مؤشر إتمام البناء الصادر عن شركة #الكهرباء_السعودية والمعني بإيصال #التيار_الكهربائي للوحدات الجديدة بعد انتهاء البناء شهد زيادة بلغت 12.6% خلال فترة الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

بلغ عدد #الوحدات_السكنية_المكتملة في الربع الرابع من عام 2017 حوالي 105068 وحدة مقارنة بـ 94.237 وحدة خلال الربع الثالث.

وعلى مستوى المدن الرئيسية، يشير مؤشر الزيادة الذي يعتمد على #عدادات_الكهرباء كوحدة قياس أن جدة جاءت في الصدارة في عدد الوحدات السكنية الجديدة بإجمالي 56694 وحدة سكنية جديدة خلال العام 2017، تلتها مدينة الرياض في المركز الثاني بـ 51705 وحدات جديدة، ومكة المكرمة في المركز الثالث بـ 38245 وحدة سكنية.

يذكر أن النشرة الدورية لوزارة #الإسكان تعنى بتسليط الضوء على ما تقدمه الوزارة وآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، كما توفر للمختصين والمهتمين بقطاع الإسكان مجموعة من البيانات والإحصاءات والمعلومات والأخبار الرقمية والاقتصادية والتنظيمية ذات العلاقة بالقطاع.