"سامبا المالية".. جهود لتوفير حلول سكنية للأسر المحتاجة

بات مفهوم #المسؤولية_الاجتماعية_للشركات والذي تبلور منذ خمسينيات القرن الماضي، جزءاً أساسياً من استراتيجيات بعض أنجح الشركات حول العالم.

ورغم تأخر شركات المنطقة العربية نسبياً في تبني هذه المنظومة، إلا أنها بدأت بترك بصمات واسعة على مجتمعاتها.

وخلال شهر رمضان المبارك، وجد نحو 1200 مواطن ومواطنة سعودية أنفسهم يحملون مفاتيح فلل سكنية، بُنيت على أحدث طراز، مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري، حيث تكفلت بها #مجموعة_سامبا_المالية مجاناً.

ويأتي تسليم هذه الفلل ضمن مبادرة "سامبا" المجتمعية للإسكان الخيري، والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة وجاهزة للسكن للأسر المتعففة والمحتاجة وأسر الشهداء.

وضماناً للشفافية، فإن #وزارة_الإسكان السعودية هي التي تحدد المستفيدين من هذه الفلل، وذلك من بين الأسر المدرجة ضمن قوائم الوزارة، علماً أن الأولوية هي للفئات الأسرية الأكثر احتياجاً كالأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الواجب.

بهذا تكون المبادرة قد شهدت ثلاث دفعات منذ إطلاقها، والنتيجة، توزيع 161 وحدة سكنية، موزعة على عشر مناطق، ليبلغ عدد المستفيدين منها 1600 مواطن سعودي.

وكانت الدفعة الأخيرة ضمن هذه المبادرة والتي وزعت خلال شهر رمضان المبارك، الأكبر حتى الآن، حيث بلغت المساحة الإجمالية لـ100 فيلا سكنية 40 ألف متر مربع، بواقع 400 متر للفيلا، وبتوزيع جغرافي متنوع لضمان عدالة التوزيع، حيث توزعت الفلل بين ثماني محافظات ومناطق من بينها جازان ورماح والقنفذة.