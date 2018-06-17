السعودية تطرح 23.7 ألف منتج سكني للمواطنين

أعلنت #وزارة_الإسكان_السعودية بالتعاون مع #صندوق_التنمية_العقاري عن #الدفعة_السادسة من أسماء المستفيدين من المنتجات السكنية والتمويلية المقدمة عبر برنامج الدعم السكني #سكني للعام الجديد 2018.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد بلغت الدفعة السادسة من برنامج سكني 23769 ما بين منتج سكني وتمويلي، حيث شملت الدفعة الجديدة من البرنامج تخصيص 7644 وحدة سكنية، و5715 أرض سكنية ضمن المنتجات السكنية المقدمة.

كما تشمل الدفعة السادسة 8300 مستفيد من برنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم”، حيث يقوم صندوق التنمية العقارية بسداد أرباح التمويل عن المستفيد بشكل كلي أو جزئي، ويتم تحديد الدعم حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، ويكون الدعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ حسب أنظمة ولوائح الصندوق.

وأكدت الوزارة أنه تم الإعلان هذا العام 2018 عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج تكليلا لنجاح البرنامج بمرحلته الاولى، حيث يهدف البرنامج بنسخته الجديدة لتقديم 300 ألف منتج سكني وتمويلي، حيث وصل ما تم تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى من سكني الجديد 128000منتج سكني وتمويلي للمستفيدين.