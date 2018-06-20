الإسكان السعودية:بدء العقد التجاري الموحد بالربع الرابع

رجحت مصادر في #وزارة_الإسكان_السعودية أن تبدأ الوزارة ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية #إيجار بدء العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الميلادي الجاري.

وقالت المصادر إن الوزارة أحالت العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل للاطلاع عليه قبل بدء العمل به في العام الجاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على حل الإشكالية التي تواجهها مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات #عقارات_المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج إيجار، التي تتمثل في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل تحقق.

وأوضح أنه سيتم قريبا إطلاق "عقد جديد" بين مالك العقار ومكاتب الوسطاء بمدة زمنية تصل إلى نحو 120 ثانية بدلا (من نصف ساعة وأكثر) وبرسالة تحقق واحدة فقط.

وأطلقت وزارتا "الإسكان والعدل" في 12 شباط/فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية" التي توفر عددا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوز عدد #الوحدات_السكنية_المستأجرة_بالسعودية 2.7 مليون وحدة.

وأكدت وزارة الإسكان أن الشبكة تعد إحدى المبادرات التي أطلقتها بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مبينة أنها وضعت خلال الأعوام الماضية عددا من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وذكرت أن إطلاق الشبكة يعد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، إذ تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي.