تعرف على معايير تأهيل المطورين لمشاريع برنامج وافي

في إطار العمل على توفير وحدات سكنية إضافية لسد الطلب المتزايد، تعمل وزارة #الإسكان_السعودية "عن طريق #برنامج_وافي" على تأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع #البيع_على_الخارطة سواء كانت هذه المشاريع ضمن مشاريع مستفيدي الوزارة أو مشاريع القطاع الخاص الأخرى.

ولتأهيل المطورين العقاريين، وضعت وزارة #الإسكان سلسلة من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، فضلا عن شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة.

هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له.

كما تشمل المعايير تقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.

وتشترط وزارة الإسكان على المطورين تقديم سجل الإنجازات والخبرات والمنهجية التي سيتم اتباعها في تطوير المشروع.