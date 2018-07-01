توفير أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 4 مدن سعودية كبرى

وفر برنامج الإسكان في #السعودية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في المدن الأربع الكبرى هذا العام، ما يشير إلى مدى التركيز على الحواضر المدنية الرئيسية في المملكة في السياسات الإسكانية الرامية إلى تعزيز المعروض وتلبية الطلب المتنامي على السكن.

وتظهر بيانات #وزارة_الإسكان_السعودية أن مدينة الرياض نالت النصيب الأكبر من المشاريع منذ بداية العام، بأكثر من 55 ألف وحدة سكنية، توزعت ما بين 25 ألف وحدة وفرتها مشاريع الشراكات مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ونحو 18 ألف وحدة على أراضي القطاع الخاص، بالإضافة إلى آلاف الوحدات التي ما زالت قيد الطرح على أراضي القطاع الخاص.

أما في جدة، فتجاوز عدد الوحدات 50 ألفاً، منها 32 ألف وحدة على أراضي الوزارة. وفي مكة تجاوز عدد الوحدات 29 ألفاً، منها نحو 16 ألف وحدة على أراضي الوزارة.

أما في حاضرة الدمام، فوصل عدد الوحدات المطروحة هذا العام إلى 18 ألفاً، منها نحو 14 ألفاً على أراضي الوزارة.

ويهدف التركيز على المدن والحواضر الكبرى إلى تمكين المواطنين من التحول من الإيجار إلى التملك، بما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل برفع نسبة التملك إلى 60% في العام 2020.. هدفٌ قد يكون تحقيقه المؤشر الأول على تجاوز أزمة الإسكان وجعلها من الماضي.