اعتمدت #وزارة_الإسكان_السعودية برنامج إيجار في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار والارتقاء بجودة خدماته حفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.



وفي هذا الإطار، أقر #برنامج_إيجار غرامات مالية على عدد من منشآت الوساطة العقارية بعد ارتكابها مخالفات تنظيمية حيث جاءت على الشكل التالي:



بلغ عدد الجولات التفتيشية لفرق الإشراف والرقابة في البرنامج لأكثر من 6 آلاف جولة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

حيث بلغ إجمالي المخالفات التي أقرها البرنامج أكثر من 3 آلاف مخالفة توزعت على أكثر من 2400 مخالفة لعقود إيجار غير نظامية، وأكثر من 670 منشأه عقارية غير نظامية.

وشملت هذه المخالفات على عدم التزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالحد الأعلى لعمولة الإيجار عند 2.5% من إيجار السنة الواحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول.

يذكر أن برنامج "إيجار" يسعى إلى تأهيل وتمكين كافة المنشآت العقارية على استخدام الشبكة الإلكترونية لإيجار والتوعية باللوائح والأنظمة، وذلك عبر برامج تدريب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة في كافة مناطق المملكة.



وأطلقت وزارة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية منتصف فبراير الماضي شبكة إيجار الإلكترونية والتي تضم العديد من الخدمات من أبرزها عقد الإيجار الموثق بالشبكة الإلكترونية، وخدمات دفع الإيجار عبر القنوات الإلكترونية بالتعاون مع منصة "أبشر"، وتم خلال الإطلاق الإعلان عن إلزامية توثيق عقود الإيجار إلكترونياً.