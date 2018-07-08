قروض "الإسكان" في السعودية ستشمل الوحدات الجاهزة

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن قرب إطلاق منتج جديد يختص بمنح قروض لمستفيدي الوزارة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية جاهزة، بشرط مطابقة الوحدات للائحة الدعم السكني المقدمة من الوزارة، إضافة إلى موافقة الجهات التمويلية عليها، والتي يصل عددها إلى 17 جهة تمويلية حالياً، تشمل بنوكاً محلية وخارجية، وشركات تمويل.

وأفادت صحيفة "عكاظ" أن القروض تصل قيمتها إلى نصف مليون ریال.

وأكدت الوزارة في معرض ردها على عدد من المواطنين عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن السماح للمستفيد بشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق يهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة.

وخصصت الوزارة رابطاً لدراسة الطلبات المقدمة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة التي تشمل "فيلا، شقة، دبلوكس". وأوضحت أنها تعمل على تطوير منتج القرض، بهدف تيسيره على المواطنين، وسيتم الإعلان لاحقاً عن كافة تفاصيله عقب الانتهاء من تطويره.