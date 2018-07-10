خبر سار للسعوديين.. بدء استرداد ضريبة المسكن الأول

أكد المتحدث الرسمي في #وزارة_الإسكان_السعودية سيف السويلم، بدء عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المصافة على المسكن الأول بسعر لا يتجاوز 850 ألف ريال بموجب الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة لهذه الضريبة نيابة عن المواطنين السعوديين.

وأشار السويلم في مقابلة مع "العربية" إلى أن خدمات البوابة تشمل جميع من قاموا بشراء مسكنهم الأول بعد صدور الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5% من قيمة العقار، موضحاً أن "استرجاع المبالغ المدفوعة ممكن لمن اشترى منزله ودفع الضريبة بعد صدور الأمر الملكي".

وأكد السويلم أن "كل مواطن سعودي يشتري مسكنه الأول له الحق بالدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بالإعفاء من الضريبة، حتى أولئك الذين دفعوا الضريبة وقاموا بشراء مسكنهم بعد صدور الأمر الملكي يمكنهم التقدم وإثبات عملية الشراء وصك الملكية وكل الوثائق المطلوبة للتسجيل".

وكانت وزارة الإسكان السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل أطلقت أمس البوابة الإلكترونية لتسجيل طلبات تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول، وإصدار شهادة استحقاقها لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري أو غيرهم.

وتتحمل الدولة بموجب أمر ملكي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء المسكن الأول للمواطن السعودي، وبحد أقصى لسعر المسكن 850 ألف ريال، فيما يدفع المواطن المبلغ الإضافي من الضريبة لما يزيد عن هذا السعر.

ودعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن"، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.

وأعلنت الجهتان في بيان صحافي مشترك أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (vat.housing.sa).

وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف يتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبينة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.

وكان مطلع العام الجاري 2018م شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الأعباء الاقتصادية وتضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850.000 ألف) ثماني مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وسيتم من خلال برنامج الإسكان" تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.