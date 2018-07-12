السعوديون بانتظار الإعلان عن الدفعة 7 من برنامج "سكني"

ينتظر #السعوديون الاعلان عن الدفعة السابعة من برنامج سكني لهذا العام يوم الأحد القادم وهي دفعة شهر يوليو وسط توقعات بالإعلان عن خيارات سكنية جديدة ترفع إجمالي ما وفرته الوزارة إلى 50% من الرقم المستهدف للعام الجاري، والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وقد يشهد مؤتمر سكني القادم التوقيع مع مطورين عقاريين في إطار برنامج الشراكة مع #القطاع_الخاص لتوفير وحدات سكنية على أراضي القطاع الخاص.

ويستهدف برنامج سكني، الذي انطلق في فبراير الماضي رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل مع تحويل دور الوزارة من المطور والمنفذ إلى المنظم. ويقوم "سكني" على توفير القروض العقارية من البنوك التجارية، على أن تتولى وزارة الإسكان دفع الفوائد المترتبة على هذه القروض لمن يقل راتبه الشهري عن 14 ألف ريال. كذلك يتضمن البرنامج توفير وحدات سكنية وتحت الإنشاء، إضافة لمنح الأراضي لمن يرغب بإنشاء مسكنه الخاص.

أما التوزيع الجغرافي لهذه #الخيارات_السكنية فينتشر في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الطلب المرتفع، فيما يتمتع المستفيدون بحرية الاختيار من مجموعة من المشاريع، وبين وحدات مختلفة الأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

ولكل من يرغب بمعرفة المزيد حول المشاريع ضمن برنامج سكني، فقد أطلقت #وزارة_الإسكان منصة تفاعلية تحتوي على مختلف المشاريع مع كافة المعلومات المتعلقة بها والتي قد يتساءل عنها المستفيدون.

ويبقى الأهم هو تحقيق الهدف بزيادة نسبة التملك، والتي وصلت إلى 50%، مع التوقعات بارتفاعها إلى 60% بحلول العام 2020، مع استمرار عمل وزارة الإسكان على توفير السكن للمواطنين.