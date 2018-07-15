"الإسكان" السعودية تعلن عن 25 ألف منتج سكني جديد

أعلن وزارة الإسكان السعودية اليوم الأحد، عن تفاصيل الدفعة السابعة من برنامج "سكني" بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25.048، وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153.991 خياراً.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الدفعة السابعة لبرنامج "سكني" استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً بعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، لافتاً إلى أن برنامج "سكني" يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية، والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني.

وأشار الغزواني إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضاً شملت 4071 أرضاً في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.

ولفت إلى أن برنامج "سكني" واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج "سكني" في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما أشار إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايداً في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43% لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.

بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة، بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرض، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرض، والشرقية بعدد 1014 قرض، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة "اعرف دورك" وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.

ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.

وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني".

وكانت 16 جهة حكومية أعلنت في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان"، أحد برامج تحقيق #رؤية_المملكة_2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات.