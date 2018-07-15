"سكني" يعلن عن خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

أطلقت #وزارة_الإسكان السعودية ممثّلة ببرنامج #سكني، خيارها الجديد وهو القرض لـ"شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ"تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألفا من قيمة المسكن الأول"، متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتملّك المسكن الأول سواءً كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.

فيما واصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، حيث أُعلن اليوم عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25.048، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153.991 خياراً.

خيار جديد

وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم الأحد، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في "شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق"، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار، تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ"سكني"، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

هذا، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة الإسكان أيضاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان".

الدفعة السابعة

حول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج "سكني"، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، لافتاً إلى أن برنامج "سكني" يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية، والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني.

وأشار الغزواني إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضاً شملت 4071 أرضاً في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.