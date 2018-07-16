شراء وحدة سكنية جاهزة.. خيار جديد ضمن "سكني" للسعوديين

أطلقت #وزارة_الإسكان_السعودية الدفعة السابعة من برنامج #سكني لهذا العام، والتي شملت تخصيص أكثر من 25 ألف منتج سكني وتمويلي، كما شهد المؤتمر الذي عقدته الوزارة توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ ما يصل إلى 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني".

25,048 منتجا سكنيا وتمويليا تم تخصيصها للمستفيدين ضمن الدفعة السابعة من برنامج سكني، حيث تم تخصيص أكثر من 8 آلاف أرض سكنية (8,548)، و8,300 قرضا عقاريا، وبدون فوائد لمن يقل راتبه الشهري عن 14 ألف ريال، إضافة إلى 8200 وحدة سكنية جاهزة أو قيد الإنشاء.

ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ بداية العام حتى الشهر الجاري إلى نحو 154 ألف منتج سكني وتمويلي.

فيما تصل الحصيلة النهائية لهذه المنتجات منذ إطلاق سكني مطلع 2017، وحتى آلان إلى نحو 437 ألف منتج.

ولضمان منح المستفيدين حرية أكبر وتوفير مزيد من الخيارات، أطلقت وزارة الإسكان خيارا جديدا تم الإعلان عنه في مؤتمر الدفعة السابعة من برنامج سكني لهذا العام.

خيار شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق سيكون متاحا أمام من هم على قوائم الانتظار، ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقا.

كذلك شهد المؤتمر توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ ما يصل إلى ثمانية آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج سكني.

خيارات وشراكات جديدة تشير إلى ديناميكية وزارة الإسكان في التعاطي مع هذا الملف الحيوي في #السعودية ، وهي ديناميكية مطلوبة لتحقيق مستهدفات الوزارة برفع نسبة التملّك السكني من 50% حاليا إلى 60% بحلول عام 2020 و 70% بحلول عام 2030.