حجز 942 فيلا بمشروع "منازل القطيف" السكني خلال أسبوعين

أعلنت #وزارة_الإسكان_السعودية اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية في مشروع "منازل القطيف" السكني والبالغ عددها 942 فيلا "تاون هاوس" في محافظة القطيف، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إطلاق المشروع.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت في إجراءات توقيع العقود النهائية مع المستفيدين تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع مع المطور العقاري المعتمد، على أن يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود النهائية.

من جهته، أوضح نائب الرئيس شركة التميمي العالمية المحدودة، خالد عبدالعزيز التميمي، في مقابلة مع "العربية"، أن المشروع تتوفر فيه جميع الخدمات.. المدارس، الحدائق والمساجد، وذلك لخلق بيئة مميزة تغطي مختلف حاجات المواطنين.

ولفت التميمي إلى أن وزارة الإسكان لديها برامج للتأكد من أحقية كل من حجز، وما إن يتأكد هذا الأمر يتم توقيع العقود مع البنوك ومن ثم يبدأ التنفيذ.



وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، وسرعة اكتمال حجوزاته خلال فترة قياسية، يعكس الثقة التي تحظى بها مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت أنه سيتم الإشراف على تنفيذ المشروع، وتقديم كافة الضمانات للمواطنين الذين أكملوا إجراءات الحجز أسوة بجميع المشاريع التي تشرف عليها الوزارة.