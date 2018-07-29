تراجع العقارات السعودية بعد تنفيذ برامج الإسكان

كشف تقرير احصائي عن انخفاض أسعار العقارات في السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (فترة الربع الثاني من العام الحالي).

وذكر تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 0.7% قياسا بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الحالي، فيما انخفضت قيمة الأراضي السكنية بنحو 1%. أما الفلل فقد انخفضت إلى أقل من 2% بقليل، ووصل الانخفاض في الشقق السكنية إلى نحو 0.5%.

وقال سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، في مقابلة مع "العربية" إن التراجع في أسعار العقارات يأتي "نتيجة للحراك والتصحيح وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاع العقاري من خلال برامج وزارة الإسكان وطرح مجموعة من الوحدات السكنية، الهادف إلى رفع معدل التملك للمساكن بين المواطنين".

وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 6,83 في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 2,84 في الربع الأول 2018، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0,8%، والقطاع التجاري بنسبة 0,4%، والقطاع الزراعي بنسبة 0,1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني، شهد الربع الثاني من 2018 انخفاضات طفيفة مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 0.6%.

وانخفضت البيوت بنسبة 0.1%، وارتفعت العمائر السكنية بنسبة 0.2%، وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.4%، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

يأتي هذا التراجع لأسعار العقار السكني مع تواصل طرح الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان ضمن برنامج البيع على الخارطة، والتي تجاوزت 150 ألف وحدة منذ بداية العام الماضي.

كما تترافق مع تزايد وتيرة منح القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك، والتي ينتظر أن تصل إلى 100 ألف قرض هذا العام.