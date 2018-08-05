أبرز تطورات القطاع السكني في السعودية بالربع الأول

شهد #القطاع_السكني في #السعودية تطورات إيجابية خلال الربع الأول من عام 2018، حيث ارتفع الائتمان المصرفي لنشاط البناء والتشييد بـ5.5 مليار ريال مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ما يعكس قوة الحركة في السوق العقاري.

ونما حجم #القروض_العقارية من المصارف التجارية المقدمة للأفراد بنسبة 12%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وارتفاعا بنسبة 3%، مقارنة بالربع الأخير من 2017.

أما القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري للأفراد، فارتفعت بنحو 8%، في الربع الأول على أساس سنوي، و4%، مقارنة بالربع الرابع 2017.

وفي نفس السياق، ارتفعت قروض الترميم وتحسين العقارات بمعدل 4.2%، في الربع الأول 2018، مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وفيما يتعلق بالأسعار، شهد مؤشر أسعار العقار السكني تحسنا ملحوظا حيث قفز نحو 9 درجات من -9.5% في الربع الأول 2017 إلى -0.23% في الربع الأول 2018، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا لكل من المستثمرين والمطورين، كما له أثر إيجابي في تعظيم قيمة أصول ملكية الفرد والشركات.