خبر سار للسعوديين..قروض عقارية طويلة الأجل بفائدة ثابتة

أطلقت الشركة السعودية لإعادة #التمويل_العقاري الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل، بنسبة ثابتة التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية في المملكة.

وستكون القروض متاحة لجميع المواطنين سواء كانوا من الحاصلين حالياً على قروض أو مقترضين جدد، وذلك بشرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك وفق معايير الحصول على القرض عقاري.

وأكد وزير الإسكان أهمية هذه الخطوة ضمن سياسات تحفيز قطاع التمويل العقاري، وأنها ستتيح للمؤسسات التمويلية تقديم مجموعة من الحلول طويلة الأجل على مدى 15 إلى 20 عاماً بنسبة فائدة ثابتة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ #الشركة_السعودية_لتمويل_المساكن عبدالإله آل الشيخ في مقابلة مع "العربية"، إن منتج القروض الطويلة الأجل بنسبة فائدة ثابتة مناسب للمواطنين في الوقت الحالي نظرا للتوقعات بارتفاع #معدلات_الفائدة مستقبلا.

ولفت إلى أن القروض طويلة الأجل بفائدة ثابتة مهم لتنظيم التدفقات النقدية للمقترض.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، في مقابلة مع "العربية"، أن المبادرة تأتي لزيادة خيارات المواطنين في الحصول على قروض ميسرة لفترة طويلة وبنسبة فائدة ثابتة.

ونوه بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توفر تمويلًا ضخمًا للمؤسسات المالية التي تتعاون معها لتطوير خيارات التمويل العقاري للمواطنين وتيسيرها.

وشدد على أن القروض طويلة الأجل بفائدة ثابتة تضيف خيارا جيدا للمقترض، إضافة لبرنامج القروض بفائدة متغيرة في تنويع خياراته ولمدة تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى أن القروض بفائدة ثابتة تعطي المقترض حصانة من تقلب أسعار الفائدة وتنظيم دفعاته الشهرية.