"وافي" ينفذ 82 زيارة ميدانية لمشاريع الإسكان السعودية

أكملت الفرق الهندسية لـ #برنامج_البيع_والتأجير _على_الخارطة #وافي تحت مظلة #وزارة_الإسكان_السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 82 زيارة ميدانية لمشاريع سكنية يشرف عليها البرنامج.

وبحسب بيان صحافي صدر عن برنامج وافي التابع لوزارة الإسكان السعودية، فقد اطلعت #الفرق_الهندسية على 150 تقريراً لهذه المشاريع التي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات ريال.

وأوضح #برنامج_البيع_والتأجير _على_الخارطة "وافي" أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج وفي إطار دورها الرقابي تقوم بجولات ميدانية دورية تراقب خلالها نسب الإنجاز في المشاريع التي يشرف عليها البرنامج وجودة تنفيذها إضافة إلى الاطلاع على التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة مع المشترين.

وأكد البرنامج أنه وضمانا لحقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين يشترط "وافي" وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، ليتم خلال مراحل إنجاز المشروع المتابعة الميدانية والتحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.

وأفاد أن #الإدارة_الهندسية عملت خلال النصف الأول من العام الجاري على الاستلام المبدئي لخمسة مشاريع مكتملة، بعد التأكد من استيفائها كافة المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة للمشروعات، تمهيدا لقيام المطور العقاري بتسليم المطور الوحدات السكنية المباعة للمشترين.

وتعمل #وزارة_الإسكان على تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة من خلال عدد من الاشتراطات منها خبرات المكتب لآخر عشر سنوات في مجال تصميم المباني، والإشراف على المشاريع، والتصميم والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية، وبيان يوضح فيه الكادر الهندسي الذي يعمل على المشروع والجهات المؤهل لديها المكتب، إضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة التي لا يتم التأهيل إلا بعد اجتيازها.

الجدير بالذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أصدر منذ بداية العام رخصا لـ 30 مشروعا ستسهم في توفير أكثر من 11 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل و "تاون هاوس"، كما تمت الموافقة مؤخرا على تأهيل 86 مكتبا هندسيا للإشراف على مشروعات البيع على الخارطة، ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي يشرف عليها البرنامج أكثر من 50 مليار ريال.