السعودية.. إطلاق 28 ألف خيار سكني بالدفعة الثامنة

أعلنت #وزارة_الإسكان_السعودية اليوم تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج "سكني" بتخصيص 28410 خياراً تمويلياً وسكنياً.

وشهد الإعلان عن الدفعة الثامنة، بحسب بيان صحافي للوزارة، إطلاق خيار #البناء_الذاتي للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة.

ومع إطلاق خيار البناء الذاتي، تكتمل جميع #الخيارات_السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن جرى منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار #شراء_الوحدات_السكنية_الجاهزة من السوق.

وكشفت الوزارة في بيانها تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع #المطورين_العقاريين.

كما شملت #الدفعة_الثامنة 10326 أرضا سكنية مجانية، ليصل إجمالي #الخيارات_السكنية التي جرى الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار #سكني وتمويلي.

وتصدرت منطقة #مكة_المكرمة المناطق المستفيدة من #الدفعة_الثامنة وذلك بمجموع 13135 وحدة سكنية وقرضاً عقارياً وأرضا سكنية، تلتها منطقة #جازان بـ 4526 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، ثم منطقة #القصيم بعدد 3882 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية.

ثم تأتي مدينة الرياض بـ2190 قرضاً عقارياً، ومنطقة عسير 1233 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، والمنطقة الشرقية بـ 1014 قرضاً عقارياً، و #المدينة_المنورة بعدد 706 قروض عقارية، و #تبوك 481 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، و #نجران 311 قرضاً عقارياً، و #حائل 308 قروض عقارية، ثم #الحدود_الشمالية 234 قرضاً عقارياً، و #الجوف 228 قرضاً عقارياً، و #الباحة 162 قرضاً عقارياً.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة #الوطنية_للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، استمرار برنامج "سكني" في توفير المزيد من الخيارات السكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان.

وأشار أن #برنامج_سكني يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من الخيارات المتنوعة لسوق الإسكان، بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، بمساحات ومواصفات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة تشتمل على مختلف المرافق الخدمية.

ولفت إلى أن مجموع ما أطلقته الوزارة منذ بدء المرحلة الثانية من برنامج "سكني"، أي منذ بداية العام الجاري 2018، وصل إلى 182401 منتج سكني وتمويلي.

وتوزعت المنتجات السكنية على 66400 قرض عقاري، و52011 أرضاً سكنية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد البطي حرص #وزارة_الإسكان_السعودية على تحقيق رغبات كافة المستفيدين حيث أعلنت اليوم عن خيار "البناء الذاتي" للمستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار لديها، لينضم إلى الخيارات السابقة (شراء وحدات سكنية على الخارطة، وشراء وحدات جاهزة من مشاريع الوزارة، وشراء وحدات جاهزة من السوق).

وأشار البطي إلى أن برنامج "سكني" واصل، خلال الفترة الماضية، تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم، في الدفعات السابقة من البرنامج في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرار عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، ويتواصل إطلاق المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

كما تطرق البطي إلى عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل الدولة لـ #ضريبة_القيمة_المضافة عن المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، مبيّناً أن عدد المتقدمين على الموقع يصل إلى 22 ألف مواطن، في الوقت الذي بدأ إصدار الشهادات لنحو 6 آلاف منهم ممن انطبقت عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي الخاص بهذا الجانب، حيث تشير الأرقام والمؤشرات إلى إقبال كبير على الشراء والتملك.

بدوره، أكد المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من #القروض_العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات.

وتطرق العمودي إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وأثره الإيجابي لمستفيدي الوزارة، مؤكداً أنه سيتم احتساب #الدعم_الحكومي الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من #وزارة_الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

وأشار العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع #البنوك و #المؤسسات_التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء #الوحدات_السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء التي خصص لها منتجات سكنية للشهر الحالي، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم للحصول على خدمات الإسكان.