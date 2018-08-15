السعوديون يترقبون الدفعة الثامنة من برنامج سكني

يترقب السعوديون الإعلان عن الدفعة الثامنة من #برنامج_سكني في 15 أغسطس الجاري ليرتفع إجمالي ما وفرته الوزارة إلى 60% من الرقم المستهدف لهذا العام، والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

ومن المنتظر الإعلان أيضا عن منتج #تمويل_البناء_الذاتي على الأراضي التي يمتلكها المستفيدون، في مسعى من الوزارة لزيادة الخيارات الإسكانية وتقليل من قوائم الانتظار.

برنامج سكني، الذي انطلق في فبراير 2017 يستهدف بالأساس رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل مع تحويل دور الوزارة من المطور والمنفذ إلى المنظم.

ويقوم " #سكني" على توفير القروض العقارية من المصارف التجارية، على أن تتولى وزارة الإسكان دفع الفوائد المترتبة على هذه القروض لمن يقل راتبه الشهري عن 14 ألف ريال. كذلك يتضمن البرنامج توفير وحدات سكنية وتحت الإنشاء، إضافة لمنح الأراضي لمن يرغب بإنشاء مسكنه الخاص.

أما التوزيع الجغرافي لهذه الخيارات السكنية فينتشر في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الطلب المرتفع، فيما يتمتع المستفيدون بحرية الاختيار بين وحدات مختلفة الأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

ولكل من يرغب بمعرفة المزيد حول المشاريع ضمن برنامج سكني، فقد أطلقت وزارة الإسكان منصة تفاعلية تحتوي على مختلف المشاريع مع كافة المعلومات المتعلقة بها والتي قد يتساءل عنها المستفيدون.

ويبقى الأهم هو تحقيق الهدف بزيادة نسبة التملك، والتي وصلت إلى 50%، مع التوقعات بارتفاعها إلى ستين في المئة بحلول العام 2020، مع استمرار عمل وزارة الإسكان عن توفير السكن للمواطنين.