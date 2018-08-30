بالأسعار.. هذه تفاصيل 4 مشاريع سكنية جديدة بالسعودية

4 مشاريع جديدة تضاف إلى المشاريع التي أطلقتها #وزارة_الإسكان_السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج سكني.

تتوزع هذه المشاريع على مناطق مختلفة في الرياض والخبر والطائف ورابغ ومن المرتقب أن تضيف نحو 6500 وحدة سكنية "تحت الإنشاء" متعددة النماذج.

مشروع "مرسية" أحد هذه المشاريع الأربعة: يقع على أرض للوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز مليونين وسبعمئة ألف متر مربع.

هذا المشروع سيوفر 5590 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بحيث تبلغ مساحة الفيلا 320 مترا مربعا وعددها 5018 فيلا بأسعار تبدأ من 649 ألف ريال.

أما الشقق فتبدأ أسعارها من 299 ألف ريال ومساحاتها فتبلغ 190 مترا مربعا. ويضم المشروع عدداً من المساجد والحدائق إضافة إلى تخصيص نحو 30 موقعاً للمدارس بجميع المراحل.

المشروع الثاني يقع في محافظة #الطائف على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، سيوفر 488 وحدة سكنية منها 477 شقة بمساحة تتجاوز 300 متر مربع تبدأ أسعارها من 360 ألف ريال، و11 فيلا .

قائمة المشاريع الجديدة تضم أيضا مشروع "الشروق" في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، والذي سيؤمن 188 شقة بمساحات تتجاوز 190 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 460 ألف ريال.

أما المشروع الرابع فهو مشروع "الشروق" المرحلة الثانية ويقع في منطقة رابغ في مكة المكرمة، هذا المشروع سيقام بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيوفر أكثر من 230 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة 160 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 458 ألف ريال. ويتميز هذا المشروع بتكامل البنية التحتية، والمرافق الخدمية والمساحات الخضراء.

وبهذه المشاريع تمضي وزارة الإسكان في تأمين الوحدات السكنية المدعومة من الوزارة ضمن إطار برنامج سكني الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل مع تحويل دور الوزارة من المطور والمنفذ إلى المنظم.

حيث وصلت نسبة التملك إلى 50%، مع التوقعات بارتفاعها إلى 60% بحلول عام 2020.