ابتكار سعودي يحوز براءة اختراع عالمية بتقنيات البناء

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وقع #صندوق_التنمية_الصناعية_السعودي مؤخرا، أولى عقود تمويل إنشاء مصنعين لتقنية البناء الحديث في السعودية، وذلك بقيمة 186 مليون ريال.

وحصل أحد المصنعين المستفيدين من التمويل، وهو مصنع "وحدات الوطن" على براءة اختراع عالمية في مجال تقنيات البناء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة وحدات الوطن، عبد اللطيف بن صالح آل الشيخ، إن الآليات المستخدمة بهذه التقنية هي "ابتكار سعودي 100%"وجرى الحصول على براءة اختراع بها.

وأضاف آل الشيخ في مقابلة مع "العربية" أن براءة الاختراع أخذت بناء على آلية سعودية مبتكرة "لإنتاج الخرسانة جاهزة الصنع، وفي السعودية هناك أكثر من 50 مصنعاً طاقتها الإنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب في السنة، وهي تكفي لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في السنة مع شركات الخرسانة الجاهزة".

وشرح أن براءة الاختراع السعودية طورت "إنتاج الجدار في المبنى الذي يمثل 60% من الهيكل الخرساني ويخفض إنتاجه ويخفض عدد العمالة، ويوفر الطاقة الداخلية للمنزل بعد البناء عبر أنظمة العزل الحراري".

كما أشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في عملية البناء وتوفير المساكن للسعوديين يعد من مستهدفات #وزارة_الإسكان_السعودية وتواكب تطلعات #رؤية_2030.

ويأتي التمويل في إطار مبادرة "تحفيز تقنية البناء"، إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية أكثر من 620 وحدة سكنية في السنة، ويعمل باستخدام خرسانة مسبقة الصب، على أن تتم 40% من أعمال البناء داخل المصنع.

كما يساهم المصنع في خفض ما يقارب 50% من تكلفة الخرسانة المسبقة للصب بدون تفريغ، مع توفير خاصية العزل الحراري وسرعة الإنجاز.