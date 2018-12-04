وزارة الإسكان تُطلق معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

تنطلق بمدينة جدة غداً، فعاليات معرض "#ريستاتكس جدة العقاري" برعاية #وزير_الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة.

ويتخلل المعرض الذي يستمر حتى الأحد المقبل، تنظيم حزمة من البرامج وورش العمل بموضوعات مختلفة طيلة أيام إقامته.

كما سيشمل المعرض دورات تدريبية مجانية تستهدف الوسطاء العقاريين، ينظمها المعهد العقاري السعودي، بهدف زيادة الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري.

وسيبرز المعهد دور الوسطاء العقاريين في نظام الإيجار، وفهم نظام الإيجار الجديد وكيفية تطبيقه عملياً، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية.