وزير الإسكان يفتتح معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

افتتح #وزير_الإسكان_السعودي، ماجد الحقيل، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" الذي انطلق اليوم (الأربعاء)، بمشاركة واسعة من وزارة الإسكان وعدة جهات حكومية، إضافة إلى مجموعة من البنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وأكد الحقيل الذي قام بتكريم عدد من الجهات المشاركة، أن المعرض يمثّل فرصة سنوية للاطلاع على الخيارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم.

وأشار وزير الإسكان إلى أن برنامج "سكني" أطلق على مستوى منطقة مكة المكرمة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة تمتاز بجودتها وسعرها المناسب، منها ما هو جاهز وأخرى تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقارين، كما خصص البرنامج منذ اطلاقه عام 2017 حتى الشهر الماضي أكثر من 165 ألف خيار تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة.

واعتبر الحقيل أن إقامة مثل هذه المعارض تتيح الاطلاع على تجارب شركات التطوير العقاري، وما لديها من مشاريع، إضافة إلى ما توفره الجهات التمويلية من خدمات متنوعة، والتعرّف على مستجدات هذا القطاع.

ويستمر المعرض الذي يقام في مركز #جدة للمنتديات والفعاليات حتى الأحد المقبل التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وسيتخلله عدد من ورش العمل و #الدورات_التدريبية التي تنظمها عدد من مبادرات وبرامج وزارة الإسكان.

ويتضمن المعرض 9 ورش عمل، تشارك فيها الوزارة ممثلة ببرامجها (الإسكان التنموي، مركز خدمات المطورين إتمام، إيجار، مبادرة تحفيز تقنيات البناء، فرز الوحدات، البناء المستدام، الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك) إضافة إلى دورة تدريبية مجانية ينظمها المعهد العقاري تستهدف الوسطاء العقاريين.

ويعد #معرض_ريستاتكس الحدث العقاري الأبرز في جدة، إذ يحظى بمشاركة واسعة من البنوك والجهات التمويلية، كذلك الشركات العقارية، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية كالهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقارية.